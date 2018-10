40-Tonner stürzt Autobahn-Böschung hinab und kippt um

Ein 40-Tonner ist auf der Autobahn 8 bei Bergen (Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter die Böschung hinabgestürzt. Der Sattelzug war am Sonntagmorgen in Richtung Salzburg unterwegs. „Der Lkw durchbrach die Leitplanke und einen Wildschutzzaun und kippte auf die Beifahrerseite“, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Dabei sei auch der Tank aufgerissen, so dass mehrere hundert Liter Diesel in die Erde sickerten. Geladen hatte der Lkw rund 20 Tonnen Fleisch.

Der 30 Jahre alte Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk war im Einsatz. Die A8 blieb in Richtung Salzburg zunächst gesperrt. „Die Sperre wird mindestens bis um 12 Uhr andauern, da die Bergung extrem kompliziert ist“, sagte die Sprecherin.