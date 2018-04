40-Tonner auf Radweg sorgt für dreistündige Bergeaktion

Ein Lastwagenfahrer hat sich in Schwaben von dem Navigationsgerät in die Irre leiten lassen und dadurch seinen 40-Tonner fast zum Umkippen gebracht. Der 37-Jährige wollte am Montag in Donauwörth ein Unternehmen ansteuern und erkannte an einer Unterführung, durch die ihn sein Navi lotsen wollte, die für den Transporter zu geringe Höhe. Doch anstatt umzudrehen und eine andere Straße zu suchen, wollte der Fernfahrer die Unterführung auf einem Radweg umfahren. Letztlich blieb der 37-Jährige dort stecken. Der Laster sank auf dem Bankett ein und drohte umzustürzen. In einer dreistündigen Bergeaktion sei der Transporter dann wieder auf die Straße gehievt worden, berichtete die Polizei.