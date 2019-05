39 Prozent der Viertklässler wechseln aufs Gymnasium

Rund 39 Prozent der derzeitigen Viertklässler im Freistaat wechseln nach den Sommerferien aufs Gymnasium. Das geht aus den vorläufigen Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in Bayern hervor, die Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag in München vorstellte. Die Eltern von rund 107 500 Grundschülern konnten ihre Kinder in den vergangenen Wochen an einer weiterführenden Schule anmelden. Rund 30 Prozent der Schüler sollen demnach im kommenden Schuljahr auf eine Mittelschule gehen, 28 Prozent auf eine Realschule.

Die Übertrittsquoten in die fünften Klassen sind seit Anfang des Jahrzehnts stabil. „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, das das Vertrauen der Eltern in unsere verschiedenen Schularten spiegelt“, sagte Piazolo. Die Zahlen sprächen für die Qualität des differenzierten bayerischen Schulsystems.

Mitteilung des Kultusministeriums

Zeitliche Entwicklung der Übertrittsquoten