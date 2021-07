39-Jähriger tot im Büro gefunden: Vermutlich Tötungsdelikt

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen in seinem Büro in Geratskirchen (Landkreis Rottal-Inn) tot aufgefunden worden. Ein Tötungsdelikt kann nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in Niederbayern mit. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei erhofft sich mehr Klarheit nach der Obduktion der Leiche. Es seien intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz. Nähere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.

