39-Jähriger wegen vielfachen Computerbetrugs vor Gericht

Teure Turnschuhe, Markenklamotten und Smartphones soll sich ein heute 39-Jähriger auf betrügerische Weise im Internet besorgt haben. Ab heute muss er sich deshalb vor dem Landgericht Nürnberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Computerbetrug in 58 Fällen vor.

Gemeinsam mit seinem in Marokko lebenden Bruder soll der Mann hochwertige Waren über gefälschte Kundenkonten bei Versandhändlern bestellt haben. Diese ließen sie laut Anklage an Wohnungen in Nürnberg und Düsseldorf liefern, die der Angeklagte über die Plattform Airbnb gemietet hatte. Dadurch entstand den Ermittlungen zufolge ein Schaden von mehr als 112 000 Euro.

Bis zum 21. April sind zunächst drei Verhandlungstermine vor dem Landgericht angesetzt. Bei einer Verurteilung könnte dem 39-Jährigen nach Angaben eines Gerichtssprechers bis zu 15 Jahren Haft drohen.