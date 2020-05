Ein 39-Jähriger ist in Erlangen in die Regnitz gestürzt und ertrunken. Nach Polizeiangaben vom Montag sah eine Frau den Leichnam des Mannes am Sonntag an einem Flusswehr nördlich von Erlangen. Den Ermittlern zufolge war der Mann Ende April ins Wasser gestürzt und galt seitdem als vermisst. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Pressemitteilung der Polizei