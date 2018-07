39-jähriger Deutscher am Kitzsteinhorn schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Wanderer aus Deutschland hat sich bei einem Absturz am Kitzsteinhorn nahe Kaprun im österreichischen Bundesland Salzburg schwer verletzt. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei auf etwa 2400 Metern Höhe beim Abstieg etwa 15 Meter in die Tiefe und blieb regungslos in einem Bachbett liegen. Seine zwei Begleiter aus Baden-Württemberg - 37 und 41 Jahre alt - zogen ihn aus dem Wasser und riefen nach dem Unfall vom Freitag die Rettungskräfte. Aufgrund von Regen und Nebel war ein Hubschrauber-Einsatz zunächst unmöglich. Acht Bergretter und ein Notarzt machten sich daher zu Fuß zu dem Schwerverletzten auf. Ein kurzes Zeitfenster mit besserem Wetter konnte dann doch genutzt werden, um den Mann per Helikopter vom Berg zu holen. Woher der 39-Jährige genau stammte, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

