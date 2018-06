37-Jähriger rast in Stauende und stirbt

- In Mittelfranken ist ein 37-Jähriger in ein Stauende gerast und gestorben. Der Mann fuhr am Freitagvormittag auf der Autobahn 7 zwischen Rothenburg ob der Tauber und Bad Windsheim im Landkreis Ansbach mit seinem Kleintransporter in das Heck eines Sattelzugs. Der Notarzt habe für den 37-Jährigen nichts mehr tun können, teilte die Polizei mit.

Polizeibericht