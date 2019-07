36-Jähriger stürzt beim Wandern ab und stirbt

Ein 36 Jahre alter Mann ist nahe der Frauenalpl beim Wandern 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Er sei zusammen mit einem 28-Jährigen am Sonntagvormittag von der Schachenhütte zur Frauenalpl unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Im Bereich der Schachenplatte sei der 36-Jährige im weglosen Gelände aus bislang ungeklärten Gründen ins Rutschen gekommen und in die Tiefe gestürzt. Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab. Der Notarzt konnte wenig später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.