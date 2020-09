35-Jähriger sticht auf Bekannten ein

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Nürnberg versucht, einen Bekannten umzubringen. Nach einem Notruf habe die Polizei das 30 Jahre alte Opfer mit schweren Stichverletzungen im Stadtteil Galgenhof gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Wenig später sei der 35-Jährige festgenommen worden.

Opfer und Täter seien miteinander bekannt gewesen und an dem Abend in Streit geraten, teilte die Polizei weiter mit. Die Fahndung habe nicht nur zur Ermittlung des mutmaßlichen Täters geführt, auch die Tatwaffe sei gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen versuchten Totschlags. Der Verdächtige sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Mitteilung Polizei