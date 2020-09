35-Jähriger in Futtersilo verschüttet und gestorben

Ein 35 Jahre alter Mann ist bei Abfüllarbeiten in einem Futtersilo in Kempten (Allgäu) verschüttet worden und gestorben. Der Mann wollte am Montag mit einem Kollegen an einem Silo Säcke mit Futter befüllen, als sich der Unfall ereignete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 35-Jährige sei in den Silo gestiegen, um einen Hohlraum zu beseitigen. Dabei habe sich das Futtermittel gelöst und ihn verschüttet. Die Feuerwehr habe den Mann zwar aus dem Silo bergen können, er sei aber im Krankenhaus gestorben.

Vermutlich sei der Mann erstickt, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache. Es kommt immer wieder zu Unfällen in Silos. In Bayern sind in diesem Jahr bereits mindestens drei weitere Menschen bei ähnlichen Unfällen gestorben.

Pressemitteilung Polizei