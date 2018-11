33-Jähriger in Erntemaschine eingeklemmt

Das nennt man wohl Glück im Unglück: Bei der Ernte von Zuckerrüben ist in Unterfranken ein 33-Jähriger nur leicht verletzt worden, obwohl er in einer Maschine eingeklemmt wurde. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, hatte der Mann eine Rübe aufheben wollen, als sich sein T-Shirt in der Antriebswelle der Erntemaschine verfing. Glücklicherweise riss das T-Shirt und der 33-Jährige konnte sich befreien. Der Mann kam bei dem Unfall in Unterspiesheim (Landkreis Schweinfurt) mit leichten Verletzungen davon.