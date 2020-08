32 Jahre alte Kutscherin bei Unfall schwer verletzt

Eine 32 Jahre alte Kutscherin ist bei einem Unfall im unterfränkischen Waldbüttelbrunn (Landkreis Würzburg) zwischen Pferden und Kutsche eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve war das Heck der Kutsche am Samstagmittag ausgebrochen, und das Gespann drohte umzukippen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Um sich in Sicherheit zu bringen, habe die 32-Jährige versucht, von der Kutsche abzuspringen. Sie sei dabei allerdings zwischen die Pferde und die Kutsche geraten. Die Frau wurde laut Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mitfahrer war unbeschadet von der Kutsche abgesprungen. Die Pferde seien bei dem Unfall unverletzt geblieben; an der Kutsche sei kein Sachschaden entstanden.