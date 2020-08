32-Jähriger tot aus Fluss in Bamberg geborgen

Alle Suchanstrengungen blieben vergebens: Der 32-Jährige, der am Dienstag in der Regnitz bei Bamberg schwimmen gehen wollte, ist tot geborgen worden. Rettungskräfte hätten am Mittwochmorgen die Leiche des Mannes gefunden, teilte die Polizei in Bayreuth mit.

Der 32-Jährige war zusammen mit einem 48-Jährigen im Bamberger Inselgebiet im Linken Regnitzarm schwimmen gegangen. Zeugen sahen wie der Mann unterging und lösten einen Notruf aus. Zahlreiche Rettungskräfte suchten anschließend im Wasser und am Ufer nach dem Vermissten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen gegenwärtig nicht vor, hieß es.

Mitteilung Polizei