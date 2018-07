31-jähriger Mann in U-Haft wegen vermuteten Drogenhandels

Wegen des Verdachts, mit Drogen gehandelt zu haben, sitzt ein 31 Jahre alter Mann aus Bayern in Baden-Württemberg in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kontrollierten Beamte in Ulm am Donnerstag zwei Männer, die augenscheinlich Drogen genommen hatten. Die beiden 31 Jahre und 33 Jahre alten Männer wurden durchsucht, bei dem Jüngeren fanden Beamte 60 Gramm Heroin, der Ältere hatte Ecstasytabletten und Amphetamin dabei. Ermittler beider Bundesländer durchsuchten daraufhin noch die Wohnungen des Duos im bayerischen Vöhringen und in Ulm.

Die bayerischen Polizisten fanden in der Wohnung des 31-Jährigen Drogenersatzstoffe. Der Mann kam in Untersuchungshaft, der 33-Jährige befindet sich dagegen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Rauschgiftfahnder seien noch nicht abgeschlossen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Nun wollen die Polizisten noch wissen, woher die Männer die Betäubungsmittel haben und ob und an wen sie sie abgeben wollten.

