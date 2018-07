31-Jährige bei Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen

Bei einem Frontalzusammenstoß ist in Kumhausen (Landkreis Landshut) eine 31-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war in der Nacht auf Sonntag in Richtung Landshut unterwegs, als sie mit ihrem Auto aus unbekannten Gründen ins Schleudern geriet, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Ein entgegenkommender 47-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in den Wagen der 31-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin aus dem Auto geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 47-jährige Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten im Laufe der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung feststellten, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen.