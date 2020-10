3000 tropische Pflanzen für besseres Klima in Kabinettssaal

Erstmals seit seiner Fertigstellung Anfang der 1990er Jahre wurde der Kabinettssaal in der bayerischen Staatskanzlei umfassend renoviert. Dabei wurden nicht nur die Tischplatte und der Fußboden überarbeitet, neu ist auch, dass nun rund 3000 Pflanzen - etwa tropische Farne - an den Wänden im Saal für ein gewisses Dschungel-Gefühl sorgen. Bisher waren die Wände mit einer florentinischen Seidentapete verkleidet. Die Kosten für den Umbau verortete die Staatskanzlei im „mittleren fünfstelligen“ Bereich.

„Wir haben gedacht, statt Florentina dann doch lieber Flora“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. Die Pflanzen würden nicht nur mehr Sauerstoff und eine bessere Luftfeuchtigkeit mitbringen, es sei auch ein schöner neuer Stil: „Es kommt mehr Grün hinein“. Die Pflanzen würden die Arbeitsatmosphäre verbessern, betonte Söder. „Es ist ein Bekenntnis zu einem Land, das sich sehr stark für Natur, Heimat und auch für Pflanzen und den Erhalt der Schöpfung einsetzt.“

Ob das bessere Raumklima auch auf die Arbeit der Koalition abfärbt, muss man abwarten - wegen der Corona-Krise finden die Sitzungen des Ministerrates derzeit ohnehin im Kuppelsaal statt. Dass das Klima in der Koalition von CSU und Freien Wählern verbesserungswürdig ist, zeigt sich dieser Tage ähnlich wie schon in den vergangenen Wochen: Die Freien Wähler fühlen sich im Bündnis nicht immer gut behandelt und werfen der CSU wiederholt vor, ihr Ideen zu klauen, wie auch der Bayerische Rundfunk am Donnerstag berichtete.