300 000 Euro Schaden bei Hausbrand in Mauth

Bei einem Wohnhausbrand in Mauth (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Dienstagabend in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Zwölfhäuser ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Haus mitsamt Anbau bereits vollständig in Flammen gestanden. Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus aufgehalten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mitteilung der Polizei

