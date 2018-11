30 Meter hohe Fichte heimlich gefällt

Eine 30 Meter hohe Fichte ist im oberpfälzischen Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) vermutlich Opfer eines Nachbarschaftsstreits geworden. Der Baum stand genau an der Grenze zweier Waldgrundstücke, deren Besitzer seit einer Flurbereinigung miteinander im Streit um die Grundstücksgrenze lagen. Seit vergangenem Wochenende ist die Fichte verschwunden. Am Dienstag erstattete ein Waldbesitzer Anzeige. Schleifspuren weisen zwar auf die Richtung hin, in die der gefällte Baum gezogen wurde, doch im Gehölz verliert sich seine Spur. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die 30-Meter-Fichte nicht von einem Ortsfremden gefällt wurde.