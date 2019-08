30 Kilogramm Silvesterkracher an Bord

30 Kilogramm illegale Böller hat die Bundespolizei bei der Kontrolle eines Fahrzeugs zweier Niederländer in der Oberpfalz sichergestellt. Nach Polizeiangaben vom Montag kamen die beiden 23 und 25 Jahre alten Urlauber von einem Campingplatz im tschechischen Eger. Sie gaben an, lediglich „ein paar“ Böller gekauft zu haben. Die Beamten entdeckten bei der Kontrolle in Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) jedoch unter Decken und Schlafsäcken, in Kisten und Taschen sowie in der Reserveradmulde die Silvesterkracher. Einige Böller hatten die jungen Männer schon auf dem Campingplatz gezündet, weswegen sie des Platzes verwiesen worden waren. Sie erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Kracher behielt die Polizei ein.