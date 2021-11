30 Kilogramm Drogen in Kofferraum gefunden

Mehr als 30 Kilogramm Drogen hat die Polizei im Kofferraum eines Wagens bei einer Autobahnkontrolle in Oberbayern gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bereits am vergangenen Samstag ein Autofahrer auf der A8 bei Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) kontrolliert.

Dabei entdeckten die Beamten 32 Kilogramm Haschisch und rund 2 Kilogramm Kokain in einem Versteck im Kofferraum des 61-Jährigen. Er wurde festgenommen. Nun ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit dem Zollfahndungsamts München und der Staatsanwaltschaft Traunstein.

