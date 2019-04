3:0 gegen Haching: Berlin Volleys stehen im Finale

Die Berlin Volleys stehen im Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. In der vierten Partie des Playoff-Halbfinales gegen die Alpenvolleys Haching setzte sich der Titelverteidiger am Samstag mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) durch und beendete damit die Serie „Best of five“ vor 4455 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit der Gesamtbilanz von 3:1-Siegen vorzeitig.

Im Endspiel („Best of five“) ist wie schon in den vergangenen sechs Jahren wieder der VfB Friedrichshafen der Gegner. Die erste Begegnung findet am Samstag am Bodensee statt, das erste Mal Heimrecht haben die BR Volleys am 2. Mai.

Im ersten Satz gegen Haching standen die BR Volleys mehrfach vor erheblichen Problemen. Zunächst gelang es, einen 15:18- und 20:22-Rückstand wettzumachen. Am Ende mussten auch noch zwei Satzbälle der Hachinger abgewehrt werden, ehe Jeffrey Jendryk seinerseits den ersten Satzball der Gastgeber zum etwas glücklichen 26:24 nutzte.

Wegen Reklamierens sah Hachings Danilo Gelinski im zweiten Durchgang die Rote Karte, gleichbedeutend mit einem Punktgewinn für den Gegner, der sich damit eine 15:13-Führung sicherte. Eine Aufschlagserie von Mittelblocker Georg Klein mit acht Punkten von 10:13 auf 18:13 tat ein Übriges, so dass die BR Volleys von Mitte dieses Satzes an deutlich überlegen waren.

Im dritten Satz brachten die BR Volleys das Kunststück fertig, nach einem 15:20-Rückstand den Durchgang und damit das Spiel noch für sich zu entscheiden. Mit Adam White und Kyle Russell hatten zwei Einwechselspieler daran maßgeblich Anteil.

