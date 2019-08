29 Jahre alter Biker prallt gegen Auto und stirbt

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist im oberbayerischen Landkreis Traunstein gegen ein Auto geprallt und gestorben. „Die Verletzungen waren so schwer, dass er am Unfallort auf der B305 zwischen Inzell und Ruhpolding starb“, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Warum der Biker am Mittwochabend in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam, war zunächst unklar. Die 60 Jahre alte Autofahrerin kam den Angaben zufolge mit einem Schock ins Krankenhaus. Der Biker war mit zwei anderen Motorradfahrern unterwegs. Beide waren an dem Crash jedoch nicht beteiligt.