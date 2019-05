29-Jähriger randaliert in Bad Wörishofen

Randalierend ist ein 29-Jähriger durch Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) gezogen. In einem Hotel verteilte er zu Beginn seiner Vandalismus-Tour Flüssigbademittel auf dem Fußboden und verteilte frische Handtücher darüber, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ohne Schuhe habe er das Gebäude verlassen und sei auf das Dach eines Supermarktes gestiegen. Von dort aus habe er unter anderem Waschbeton- und Dachplatten nach unten geworfen. Als eine Frau ihm am frühen Samstagmorgen zu Hilfe kommen wollte, sprang er auf das Dach ihres Autos und beschädigte es.

Der 29-Jährige stieg daraufhin in das Fahrzeug ein und ließ sich zu einer Tankstelle fahren. Polizisten nahmen den Mann dort fest. Den Beamten zufolge stand der 29-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Er kam in eine psychiatrische Einrichtung. Den Schaden seiner Randale-Tour schätzte die Polizei auf mehr als 16 000 Euro.

