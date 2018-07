27-Jährige aus brennendem Auto gerettet

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) ist eine 27-jährige Frau aus ihrem brennenden Auto gerettet worden. Sie hatte wegen der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in einen neben der Fahrbahn stehenden Baum geschlittert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während die Unfallfahrerin durch den heftigen Aufprall das Bewusstsein verlor, fing das Auto Feuer. Ein Ersthelfer konnte die junge Frau aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses vollständig ausbrannte. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die 27-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Klinikum geflogen.