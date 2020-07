26-Jähriger sitzt nach Messerangriff in U-Haft

Ein 26 Jahre alter Mann hat laut Polizei in Lichtenfels im Streit einen 41-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen. Die beiden seien auf einem Parkplatz in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Coburg am Montag mit. Daraufhin habe der Jüngere am Samstagabend ein Klappmesser gezogen und zugestochen. Der 41 Jahre alte Angegriffene sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.