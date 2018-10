26-Jähriger rast mit LKW gegen Gewerbehalle und stirbt

Ein Lastwagenfahrer ist nach einer Irrfahrt bei Augsburg mit seinem Fahrzeug gegen eine Wand gefahren und gestorben. Der Mann hatte am Dienstag in einem Gewerbegebiet in Gersthofen (Landkreis Augsburg) nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über den Lastwagen verloren und stark beschleunigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend überfuhr der Mann einen Kreisverkehr und raste nach mehreren Hundert Metern mit dem Sattelschlepper gegen die Wand einer Gewerbehalle. Der Fahrer starb noch am Unfallort.