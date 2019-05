26-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall im Landkreis Regensburg schwer verletzt worden. Der junge Mann kam laut Polizei auf einer Kreisstraße bei Thalmassing aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall neben der Fahrbahn erlitt der 26-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall am Freitag nicht beteiligt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 10 000 Euro.