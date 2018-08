250 Polizisten durchsuchen Ankerzentrum in Donauwörth

Rund 250 Polizisten haben am Freitagmorgen das Ankerzentrum im schwäbischen Donauwörth nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Es gab konkrete Hinweise, dass Bewohner aus Gambia solche in ihren Zimmern deponierten, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten mehrere Stunden die beiden Gemeinschaftsunterkünfte, in denen zirka 600 Personen gemeldet sind - dabei stellten sie einige Küchenmesser sicher. Zudem suchten sie fünf Männer, „die in der Unterkunft über längere Zeit für Unruhe gesorgt haben“, sagte ein Sprecher. Vier von ihnen wurden gefunden und in andere Einrichtungen verlegt.

In diesem Jahr war es bereits zu zwei großen Polizeieinsätzen im Umfeld der Erstaufnahmeeinrichtung gekommen, die am Mittwoch in ein Ankerzentrum umgewandelt worden war. Bei einer geplanten Abschiebung eines gambischen Staatsangehörigen im März stießen Beamte auf heftigen Widerstand, 30 Menschen wurden festgenommen. Im Februar hatten Bewohner aus Gambia versucht, mit dem ICE auf eigene Faust nach Italien auszureisen - 150 Flüchtlinge versammelten sich am Bahnhof, der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt. Der Einsatz am Freitag stehe in keinem direkten Zusammenhang mit diesen Vorfällen, so der Sprecher. „Wir sind aber mit vielen Kräften angerückt, weil wir dort schon zweimal auf Widerstand gestoßen sind.“ Die Kontrolle sei relativ friedlich verlaufen, niemand sei verletzt worden. Als Rechtsgrundlage diente das Polizeiaufgabengesetz.

Mitteilung der Polizei