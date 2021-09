250 Kilo schwerer Palettenkäfig stürzt auf Frau

Ein beladener Palettenkäfig ist bei einem Betriebsunfall in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) auf eine Arbeiterin gekippt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte die Frau Glück und verletzte sich nur leicht. Beim Beladen eines Lastwagens am Montagmittag rutschte der 250 Kilogramm schwere Palettenkäfig ab. Die Arbeiterin versuchte diesen mit ihrem Körper abzufangen. Dabei fiel sie von der Laderampe in einen Graben und die beladene Palette kippte auf sie. Ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:210914-99-210046/2