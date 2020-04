25-Jähriger prallt mit PKW gegen einen Baum

Ein 25-Jähriger hat im oberbayerischen Aschheim die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit dem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei nach bisherigem Ermittlungsstand zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Rechtskurve sei das Auto am Samstag von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Bei der Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der ebenfalls 25 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.