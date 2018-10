25-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich bei einem missglückten Überholmanöver bei Neuhof an der Zenn lebensgefährlich verletzt. Der Mann habe im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ein anderes Auto überholen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.