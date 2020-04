25-Jährige verletzt Mutter im Streit mit Messer

Während eines Familienstreits in Nürnberg hat eine 25-Jährige ihre Mutter mit einem Messer verletzt. Die Mutter habe oberflächliche Schnittverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Als die alarmierten Beamten am Freitagabend in der Erdgeschosswohnung eintrafen, flüchtete die 25-Jährige demnach über den Balkon in einen Hinterhof. Als sie auch dort eine Polizeistreife sah, sei sie wieder zurück in die Wohnung geklettert, wo Beamte sie festnahmen.

Die junge Frau soll während des Streits nicht nur ihre 51 Jahre alte Mutter verletzt, sondern auch ihren Vater mehrmals geschlagen haben. Sie war den Angaben zufolge betrunken und in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie wurde daher in eine Fachklinik gebracht. Die junge Frau muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.