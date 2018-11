24 Kilo Marihuana bei Grenzkontrolle sichergestellt

Der Bundespolizei ist an der Grenze zu Österreich ein großer Drogenfund gelungen. Bei einer Einreisekontrolle am Füssener Grenztunnel fanden Beamte 24 Kilogramm Marihuana, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In einem Auto stellten sie am Donnerstag zunächst 27 eingeschweißte Plastikpakete sicher, die 14 Kilogramm des Rauschmittels enthielten. Weitere 10 Kilo konnten bei einer genaueren Untersuchung des Fahrzeuges gefunden werden. Ein Drogenschnelltest zeigte, dass der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

