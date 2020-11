24 Jahre alte Frau stirbt bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Oberbayern ist am Montagmorgen eine 24-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben mit einem Kleinwagen auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Egmating (Landkreis Ebersberg). In einer leichten Linkskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Kleintransporter zusammen. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 20 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.