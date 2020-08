24-Jähriger bei Unfall am Berg tödlich verletzt

Ein 24-jähriger Mann ist bei einem Unfall an einem Berg bei Bad Reichenhall tödlich verletzt worden. Der junge Mann hatte am Donnerstagabend die Polizei informiert, am Pflasterbachhörndl (Landkreis Berchtesgadener Land) gestürzt zu sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen der schlechten Netzabdeckung im Gebirge brach die Verbindung ab und Helfer machten sich auf die Suche nach dem Mann. Mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera konnten Rettungskräfte ihn erst nach Mitternacht, etwa zwei Stunden nach dem Anruf, ausfindig machen und erreichen. Der junge Mann war so schwer verletzt worden, dass er noch am Ort starb.

Mitteilung der Polizei