2,35 Milliarden Euro für Bahninfrastruktur in Bayern

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr 2,35 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur in Bayern stecken. Damit sollen rund 310 Kilometer Gleise, 325 Weichen, 27 Brücken und 130 Bahnhöfe und Haltepunkte modernisiert werden. Unter anderem stehen die Hauptbahnhöfe Augsburg, München und Nürnberg auf dem Programm. Bundesweit soll die Rekordsumme von 13,6 Milliarden Euro von Deutscher Bahn, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur fließen - rund 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Mit den Investitionen will die Bahn insbesondere zwei Dinge erreichen: Zum einen soll mehr Platz auf der Schiene geschaffen werden. So entstehen beispielsweise zwischen Nürnberg und Bamberg durch den Bau zweier zusätzlicher Gleise neue Kapazitäten für den Personenverkehr. Zudem soll die Digitalisierung vorangetrieben werden, unter anderem durch die Inbetriebnahme des ersten digitalen Stellwerks in Donauwörth, das künftig Hochgeschwindigkeitszüge steuert.

„Eine starke Infrastruktur ist die Grundlage für ein attraktives Angebot für alle Bahnreisenden. Genau darum geht es uns“, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. „Wir wollen mehr Menschen vom umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bahn überzeugen. Jeder Euro in die Schiene ist deswegen auch ein Euro in den Klimaschutz.“

© dpa-infocom, dpa:220224-99-261245/2