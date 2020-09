23-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 23-Jähriger ist in Siegsdorf mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Mann sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße im Landkreis Traunstein abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto krachte am Montagabend gegen den Baum und wurde über die Gleise einer Bahnstrecke geschleudert. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Straße sowie die Bahnstrecke waren am Unfallort zeitweise gesperrt.

Polizeibericht