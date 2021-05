23-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist in Unterfranken gegen ein Verkehrsschild sowie eine Hauswand geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 23-Jährige in der Nacht zu Sonntag aus bisher unklaren Gründen in Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Passanten, die den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er infolge seiner Verletzungen in der Nacht starb.

© dpa-infocom, dpa:210523-99-710702/2