23-Jährige kommt beim Bergwandern am Herzogstand ums Leben

Die junge Frau war am Donnerstagvormittag zu einer Bergwanderung am Herzogstand (Landkreis Tölz-Wolfratshausen) aufgebrochen, wie es hieß. Noch am Nachmittag habe sie ihrer Schwester ein Bild und eine Nachricht via Whatsapp geschickt. Das Foto zeigte sie im Aufstieg, wenige Meter von der Herzogstandbahn-Talstation entfernt. Am Abend sei sie dann bei der Polizei als vermisst gemeldet worden.

Eine umfangreiche Suchaktion am Abend, unter anderem mittels Handy-Ortung und Hubschrauber, führte die Einsatzkräfte zwar zum Auto der Vermissten, war aber sonst erfolglos und in der Nacht abgebrochen. Am frühen Freitagmorgen wurde die Aktion fortgesetzt - bis die Leiche schließlich am Nachmittag entdeckt wurde.

