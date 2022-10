23-Jährige getötet: Polizei findet mögliches Beweisstück

Im Fall des Verbrechens an einer 23 Jahre alten Studentin nach einem Discobesuch in Oberbayern hat die Polizei ein mögliches Beweisstück sowie einen Ring des Opfers gefunden. Den Ring habe die 23-Jährige am Abend vor ihrem Tod getragen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ebenfalls im Bereich des Parkplatzes der Kampenwandbahn bei Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) fanden die Ermittler in einem angrenzenden Bach eine Armbanduhr. Die Uhr sei bereits kriminaltechnisch untersucht worden, Ermittlungen zur Herkunft der Uhr hätten aber bislang kein Ergebnis gebracht. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Armbanduhr.

Die junge Frau war Anfang Oktober nach dem Discobesuch nicht nach Hause gekommen. Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche in der Prien. Bislang waren aus der Prien die Jacke und die Handtasche der jungen Frau geborgen worden. Eine Sonderkommission sichtet unter anderem Fotos und Videos, die von Bürgern über ein Internetportal der Polizei übermittelt werden können.

