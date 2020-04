23-Jähriger stirbt nach Unfall mit Quad

Bei einem Unfall mit seinem Quad ist in Oberfranken ein 23-Jähriger gestorben. Ein Passant fand den jungen Mann am Montagvormittag leblos an einem Feldweg bei Geroldsgrün (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 23-Jährige am Ostersonntag mit seinem Fahrzeug einen Berghang hinunter und verunglückte dabei. Ein Sachverständiger soll dabei helfen, die genaue Unfallursache zu klären.