23-Jähriger stirbt nach Sturz

Der Tod eines jungen Mannes in Viechtach gibt der Polizei Rätsel auf. Der 23-Jährige habe vor einem Haus in Viechtach (Kreis Regen) bei einem Sturz tödliche Kopfverletzungen erlitten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es gebe Hinweise, dass ein Autofahrer etwa zur Zeit des Vorfalles in der Straße stehenblieb. Möglicherweise habe dieser noch mit dem jungen Mann gesprochen. Der Autofahrer werde nun als Zeuge gesucht, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch.

Mitteilung