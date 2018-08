23-Jähriger ertrinkt beim Baden

Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina ist in einem Weiher im oberbayerischen Eitting (Landkreis Erding) ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Vortag mit Arbeitskollegen zum Baden gegangen. Dabei ging er plötzlich unter, seine Begleiter konnten ihn nicht mehr finden und riefen den Rettungsdienst. Die Wasserwacht barg den Mann eine halbe Stunde später. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er im Laufe des Abends starb. Nach Erkenntnissen der Polizei konnte der Mann nicht schwimmen. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.