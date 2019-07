Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag im Landkreis Cham ums Leben gekommen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens sei dabei mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve bei Schorndorf auf die Gegenfahrbahn gekommen. Bei dem Aufprall habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei.