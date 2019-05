23-Jährige fährt bei Flucht vor Polizei in Sackgasse

Ihre fehlende Ortskenntnis ist einer 23-Jährigen in Bamberg bei der Flucht vor der Polizei zum Verhängnis geworden. Beamte wollten die Autofahrerin am Sonntagmorgen kontrollieren, als sie Vollgas gab und vor den Polizisten floh. Sie fuhr auf ihrer Flucht durch mehrere Straßen und bog letztendlich „schnurstracks“ in eine Sackgasse ein, wie die Polizei mitteilte. Für die Polizisten war die Kontrolle daraufhin leichtes Spiel. Die junge Frau saß betrunken - ein Test ergab einen Wert von mehr als einem Promille - hinter dem Steuer. Ihren Führerschein musste sie abgeben.