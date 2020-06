2200 Küken sterben bei Stallbrand

Beim Brand eines Stalles in Sünching (Landkreis Regensburg) sind 2200 Küken gestorben. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag, doch die Küken waren alle tot. Die Tiere seien dort gemästet worden. Der Stall wurde durch das Feuer am Samstagmorgen zu großen Teilen zerstört und muss nun abgerissen werden, wie es hieß. Die Brandursache war zunächst unklar, Brandstiftung wurde nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf 30 000 Euro.