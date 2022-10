22-Jähriger schlägt und beleidigt Polizisten

Ein junger Mann hat sich in Straubing der Polizei widersetzt und die Beamten angegriffen. Er weigerte sich, zwei Polizisten seinen Ausweis zu zeigen, die am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung nahe des Bahnhofs gerufen worden waren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlug der 22-Jährige einem der Beamten auf die Hände und schubste ihn weg, als dieser ihn durchsuchen wollte. Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt, dagegen wehrte er sich stark und beleidigte die Beamten. Die restliche Nacht verbrachte er auf der Dienststelle.

© dpa-infocom, dpa:221029-99-308015/3