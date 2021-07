22-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Ein junger Mann hat sich mehrmals mit seinem Auto überschlagen und wurde dabei tödlich verletzt. In der Nähe von Markt Erlbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), kurz vor der Ortschaft, überschlug sich das Auto des 22-Jährigen aus bisher ungeklärten Gründen mehrmals, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An dem Unfall am frühen Samstagmorgen waren keine weiteren Personen beteiligt. Die Ermittlungen waren noch nicht abgeschlossen.

