22-Jähriger bei nächtlicher Autofahrt schwer verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er fuhr gegen 3 Uhr am Samstag in eine Böschung, der Wagen überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Mann war in seinem Wagen eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

Auf dem Weg zum Unfall sind zudem zwei Feuerwehrautos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand.